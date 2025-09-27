Ливни и грозы: синоптики рассказали о погоде на 28 сентября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 28 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части РК пройдут дожди, на юго-востоке – с грозами, на севере – ливень, и понижение температуры воздуха.

Лишь на юге, востоке страны обещают погоду без осадков.

Также по республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.

На севере Западно-Казахстанской, на севере, востоке Павлодарской, на северо-востоке Атырауской, на юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предупреждают жителей пяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 27 сентября.

