События

Дожди с переходом в снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 29 сентября

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 15:14 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части Казахстана сохраняются дожди. На востоке, в центре страны – сильные дождь, на севере, в центре РК ожидается дождь с переходом в снег, на юге, востоке - гроза, на востоке – град, шквальный ветер.

Погоду без осадков обещают лишь на западе страны.

По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской, на западе, севере Западно-Казахстанской, Костанайской, на севере Актюбинской, Павлодарской областей ожидаются заморозки 3 градуса.

На севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на севере, юго-востоке Мангистауской, на юге Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской областях, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере, в центре Жамбылской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге Карагандинской, Костанайской областей и области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На неделе синоптики предупреждали, что Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
