#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
События

Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде на 21 сентября

осень, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 16:04 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 21 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы – туман.

На севере и в центре прогнозируют погоду без осадков.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются заморозки -1 °C.

В области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на юге Карагандинской области и области Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Шквал, заморозки и дожди: в каких регионах объявили штормовое предупреждение
22:36, 19 сентября 2025
Шквал, заморозки и дожди: в каких регионах объявили штормовое предупреждение
Назван регион Казахстана, на который 20 сентября обрушатся заморозки до -1°С
17:06, 19 сентября 2025
Назван регион Казахстана, на который 20 сентября обрушатся заморозки до -1°С
Туман, заморозки и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
20:04, 18 сентября 2025
Туман, заморозки и гроза: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: