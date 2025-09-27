Работу по возврату и эффективному использованию земельных ресурсов усилили в Алматинской области

С 2022 года в Алматинской области проводится планомерная работа по возврату земель в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

За этот период возвращено 1488 земельных участков общей площадью 483,6 тыс. га. Из них:

165,6 тыс. га введены в сельскохозяйственный оборот через конкурсы;

142,3 тыс. га закреплены за сельскими округами для обеспечения населения пастбищами;

18,6 тыс. га предоставлены для реализации инвестиционных проектов.

В период 2022–2025 годов акиматами районов и городов на основании ст. 92, 94 и 147 Земельного кодекса РК в Департамент по управлению земельными ресурсами (ДУЗР) направлены материалы по 930 неиспользуемым сельхозугодьям общей площадью 195,6 тыс. гектаров.

С начала 2025 года в рамках работы по эффективному использованию земельных ресурсов акиматом г. Қонаев в ДУЗР направлены письма по 55 неиспользуемым земельным участкам (42 – коммерческого, 13 – сельхозназначения), расположенным вдоль Капшагайского водохранилища и реки Или.

Дополнительно, для досудебного урегулирования направлены 61 уведомление землепользователям.

По земельным массивам, связанным с экс-должностными лицами:

постановлением акимата Илийского района от 06.12.2006 года КХ "Монтажник" предоставлено 13 883,9 га для ведения товарного сельского хозяйства;

постановлениями акимата Илийского района в 2005-2007 годах ТОО "DALA INVEST GROUP" предоставлено 2952,07 га;

на основании нотариального договора купли-продажи от 2022 года ТОО "AL-AGRO GROUP" перешёл участок 44,93 га сельхозназначения;

в городе Алатау зарегистрирован участок 28,7 га сельхозназначения;

в период 2013-2025 годов ТОО "Billboards Empire" оформило право временного возмездного землепользования на 38 участков под рекламные щиты в Илийском районе, г. Қонаев и Алатау.

Все решения принимаются строго в рамках действующего законодательства, а компетенция по проверке законности выделения и использования земель закреплена за ДУЗР в соответствии со ст. 147 Земельного кодекса РК. После принятия соответствующих мер, информация о принятых мерах ДУЗРом будет дополнительно предоставлена.