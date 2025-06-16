О новом графике работы госслужащих предупредили жителей Алматинской области
Фото: unsplash
В Алматинской области изменили график работы государственных служащих, сообщает Zakon.kz.
Об этом 16 июня 2025 года заявили в пресс-службе областного акимата:
"Уважаемые жители Алматинской области! Сообщаем вам об изменении рабочего времени в государственных учреждениях. Новое рабочее время: с 08:00 до 17:30. Обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00".
При этом, как пояснили местные власти, гарантированно соблюдается обязательная 8-часовая продолжительность рабочего дня, как это предусмотрено законом.
"Установленный обеденный перерыв не входит в рабочее время, а значит, все требования Трудового кодекса РК выполняются в полном объеме".Пресс-служба акимата Алматинской области
Отмечается, что акимат Алматинской области и все подведомственные учреждения продолжают свою работу в штатном режиме.
Материал по теме
На новый рабочий график перешла вся Восточно-Казахстанская область
Ранее в акимате Алматинской области прокомментировали информацию о раздаче "бесплатных 10 соток земли".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript