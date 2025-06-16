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Общество

О новом графике работы госслужащих предупредили жителей Алматинской области

О новом графике работы госслужащих предупредили жителей Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 14:53 Фото: unsplash
В Алматинской области изменили график работы государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 июня 2025 года заявили в пресс-службе областного акимата:

"Уважаемые жители Алматинской области! Сообщаем вам об изменении рабочего времени в государственных учреждениях. Новое рабочее время: с 08:00 до 17:30. Обеденный перерыв: с 12:30 до 14:00".

При этом, как пояснили местные власти, гарантированно соблюдается обязательная 8-часовая продолжительность рабочего дня, как это предусмотрено законом.

"Установленный обеденный перерыв не входит в рабочее время, а значит, все требования Трудового кодекса РК выполняются в полном объеме".Пресс-служба акимата Алматинской области

Отмечается, что акимат Алматинской области и все подведомственные учреждения продолжают свою работу в штатном режиме.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 14:53
На новый рабочий график перешла вся Восточно-Казахстанская область

Ранее в акимате Алматинской области прокомментировали информацию о раздаче "бесплатных 10 соток земли".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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