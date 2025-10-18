Дождь, снег и заморозки: синоптики рассказали о погоде на 19 октября

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 19 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

На западе, северо-западе, востоке и юго-востоке Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, следует из прогноза синоптиков.

На остальной территории страны обещают погоду без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на севере, в горных районах юго-востока – туман.

Ночью в Кызылординской области ожидаются заморозки 1-6 градусов, на севере Алматинской области заморозки 1 градус.

В Мангистауской, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики обратились с предупреждением к жителям семи городов РК.