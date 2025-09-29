Токаев принял нового министра просвещения

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи за 29 сентября 2025 года глава государства подчеркнул важность эффективной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов.

Кроме того, Токаев дал министру ряд конкретных поручений, в том числе по повышению качества образования, своевременному решению актуальных проблем отрасли и налаживанию обратной связи с гражданами.

Сулейменова стала новым министром просвещения сегодня, 29 сентября. До нее эту должность занимал Гани Бейсембаев.