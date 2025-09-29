Автоматы, гранаты и тысячи патронов: КНБ провел спецоперации в 12 регионах Казахстана

В двух городах и 10 областях Казахстана Комитет национальной безопасности (КНБ) провел специальные операции по изъятию оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что оперативно-розыскные мероприятия были проведены в сентябре 2025 года в городах Алматы, Шымкенте, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в областях Улытау, Абай, Жетысу.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В пресс-службе КНБ уточнили, что всего изъято 62 единицы оружия, в числе которых 3 автомата Калашникова, 16 пистолетов, 43 ружья, 4 гранаты и более 4 тысяч боеприпасов.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Кроме того, идентифицировано 10 единиц оружия, похищенного в январе 2022 года.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия". Пресс-служба КНБ РК

"Работа в данном направлении продолжается", – подытожили в ведомстве.

Ранее в Министерстве внутренних дел страны заявили о проведенной масштабной операции. За несколько дней в Казахстане изъяли 80 тонн ядовитых веществ и сотни тысяч запрещенных таблеток.