Пехотный огнемет, автоматы Калашникова, пистолеты изъяли в Астане и Алматы

В Комитете национальной безопасности (КНБ) 10 ноября 2025 года рассказали об изъятии крупной партии оружия, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в октябре 2025 года совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астане, Алматы и девяти областях провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия.

Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, четыре автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, пять гранат и более 800 боеприпасов.

"По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – сказано в сообщении КНБ.

В конце сентября 2025-го в КНБ отчитались о проведении спецопераций по изъятию оружия и боеприпасов в городах Алматы, Шымкенте, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в областях Улытау, Абай, Жетысу.