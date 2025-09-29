У сотен иностранцев отнимут казахстанский ИИН – названа причина

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили нарушения при присвоении индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе региона 29 сентября 2025 года рассказали, что филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по СКО, вопреки требованиям закона "О национальных реестрах идентификационных номеров", оформил иностранцам 720 заявок на получение ИИН без их фактического приезда в Казахстан.

"По акту прокурорского надзора виновные лица привлечены к установленной законом ответственности, принимаются меры по аннулированию выданных индивидуальных идентификационных номеров. Кроме того, 3 июля 2025 года по материалам надзорного органа органами полиции города Петропавловска и района М. Жумабаева начаты досудебные расследования по статье 206 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Неправомерное уничтожение или модификация информации". В настоящее время проводятся следственные действия", – сказано в сообщении.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры области. Другие подробности дела не раскрыты.

С 2024 года иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН в Казахстане должны лично обратиться к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания.