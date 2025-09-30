#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Общество

Скандал с выдачей ИИН иностранцам: в госкорпорации высказались о проверке прокуратуры СКО

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:08 Фото: gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" прокомментировали релиз прокуратуры Северо-Казахстанской области про нарушения при присвоении индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранцам, сообщает Zakon.kz.

29 сентября 2025 года стало известно, что прокуроры СКО выявили нарушения при присвоении ИИН иностранным гражданам. Сообщалось, что филиал госкорпорации по СКО, вопреки требованиям Закона РК "О национальных реестрах идентификационных номеров", оформил иностранцам 720 заявок на получение ИИН без их фактического приезда в Казахстан.

"Государственная услуга по формированию ИИН оказывается в центрах обслуживания населения по всей стране и является экстерриториальной. При этом сотрудники госкорпорации выполняют функции только по приему заявлений и выдаче готовых документов. То есть госкорпорация не участвует и не имеет возможности влияния на результат рассмотрения поданных заявлений в государственные органы – рассмотрение и принятие окончательного решения всегда остается на стороне уполномоченного государственного органа – владельца госуслуги", – заявили сегодня, 30 сентября, в пресс-службе "Правительства для граждан".

В пресс-службе заверили, что в своей деятельности госкорпорация систематически осуществляет мониторинг и анализ работы информационных систем, направленный на выявление и закрытие возможных уязвимостей и лазеек для повышения безопасности и качества предоставляемых услуг.

"В течение 2024 года госкорпорацией совместно с правоохранительными и специальными органами Республики Казахстан проводились технические работы, в том числе модификация и общие доработки, в системах, через которые оказывается услуга по формированию ИИН".Пресс-служба "Правительства для граждан"

Как уточняется, в начале 2025 года все технические работы были успешно завершены, по итогам которых были достигнуты следующие показатели:

  1. Произведена интеграция в части получения установочных данных иностранца (Ф. И. О., дата рождения, данные удостоверяющего документа).
  2. Доработан и установлен форматно-логический контроль в части проверки пересечения границы иностранца (в случае получения сведений о выезде из РК заявка не пропускается на оформление услуги "Формирование ИИН").
  3. Доработана функция по запрету редактирования поля "Ф. И. О." на латинице.
  4. Реализовано получение фотографии иностранного лица по установленной интеграции, на основе фотографии лица из визуальной зоны и фотографии лица из RFID-зоны.
  5. Реализована возможность биометрической идентификации заявителя путем верификации фото, полученного при пересечении границы, с фото, снятым в ЦОНе.
"Сообщаем, что проверки прокуратуры, о которых сегодня писали ряд СМИ, касаются более ранних периодов".Пресс-служба "Правительства для граждан"

Отметим, что с 2024 года иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН в Казахстане должны лично обратиться к услугодателю через госкорпорацию по месту пребывания. Подробнее об этом можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
