События

Холода надвигаются на Казахстан: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 21:07 Фото: pexels
В Алматы и 17 областях Казахстана на 5 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

5-6 сентября в области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке области временами порывы 15-20 м/с. 

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юге области гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

5-8 сентября в Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 5-8 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы 5-8 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер восточного и северо-восточного направления, днем на юге области его порывы достигнут 15–20 м/с. На западе и севере региона сохранится высокая пожарная опасность, а на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный, восточный, на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. 

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. 

На севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью на западе, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. 

Днем на западе, юге Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе  сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в предстоящую пятницу, 5 сентября 2025 года, ожидаются заморозки, дожди с грозами, местами ливни, град и шквал.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
