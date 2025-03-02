Мороз, снег и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 3 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе Карагандинской области ожидается небольшой снег, днем на западе, севере, юге области снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, днем на юге области порывы 15-18 м/с.

На севере, юге, западе Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается временами туман

На востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре, днем на северо-востоке Мангистауской области ожидаются снег, гололед. На западе, северо-востоке, в центре области ожидаются метель, туман. Ветер северный, северо-западный, ночью на западе, в центре области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области сохранится сильный мороз 20-22 градуса. В Актау ночью ожидаются снег, метель. На дорогах гололедица.

На северо-западе, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается снег, днем осадки. На севере, востоке, в центре области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Алматы временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается снег, днем временами сильный снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, утром и днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В Туркестанской области ожидаются осадки, гололед, ночью и утром на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидаются осадки, гололед, туман, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается снег, днем на севере, юге осадки (дождь, снег), в горных районах снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 3 по 5 марта.