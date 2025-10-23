Непогода надвигается на Казахстан: синоптики объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 24 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

24-25 октября в области Жетысу ветер юго-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 24 октября ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

24-25 октября по Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 24-25 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 24-25 октября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.



В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман. На юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.



Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.



На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.



На юго-западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в предстоящую пятницу, 24 октября 2025 года, ожидаются осадки, туман, сильный ветер и заморозки.

