Как цифровизация меняет подход к развитию туризма в Казахстане

Недавно в Алматы прошел туристический форум. В ходе обсуждения представители отрасли пришли к выводу о том, что будущее казахстанского туризма за инновационными технологиями, удобными онлайн-платформами и персонализированным подходом к каждому путешественнику, сообщает Zakon.kz.

Цифровизация так или иначе затронула все сферы жизни в стране. Что касается туризма, присутствовавшие на мероприятии игроки рынка отметили тренд на онлайн-бронирование и самостоятельные путешествия, что вынуждает туроператоров пересматривать свои бизнес-модели. Еще бы, ведь сегодня это уже не дань моде, а обязательное условие для выживания.

Фото: Александр Гридчин

Фото: Александр Гридчин

Так, по мнению директора Казахстанской туристской ассоциации Рашиды Шайкеновой, турист сегодня хочет прежде всего удобства и скорости при покупке билетов – чтобы они были доступны онлайн.

"Современные тренды, связанные с онлайн-сервисами, – уже не будущее, а наше настоящее. Если старшее поколение еще предпочитает обращаться к турменеджерам, то молодежь и люди среднего возраста уверенно бронируют авиабилеты и отели онлайн. Они сами выбирают места отдыха как за границей, так и в Казахстане", – цитирует эксперта BES.media.

Фото: Александр Гридчин

Поэтому ключевую роль в развитии нового цифрового ландшафта играют онлайн-платформы. В качестве примера Шайкенова привела сервис Kaspi Travel, объединяющий авиа- и железнодорожные билеты, отели и готовые турпакеты в одном приложении. Благодаря сервису казахстанцы могут не только сравнивать предложения, но и получать приятные бонусы.

"Появление Kaspi Travel на рынке внутреннего и въездного туризма показало отличный пример, как можно стимулировать сегмент, который ранее уступал по доходности выездному. Спрос на отдых внутри страны продолжает расти. Этому способствуют экономические факторы, вопросы безопасности и усиление интереса к Казахстану как туристической дестинации – особенно в сегментах событийного, гастрономического и делового туризма", – подытожила спикер.

Вместе с тем руководитель Almaty Tourism Bureau Дияр Аскаров в своем выступлении углубился в тему делового туризма – более выгодного с экономической точки зрения, поскольку бизнес-туристы тратят в 2,5 раза больше, чем обычные путешественники:

"По данным Mastercard, расходы бизнес-туриста в Алматы составляют в среднем 881 доллар в сутки, тогда как обычный путешественник тратит около 331 доллара. При этом деловые гости проводят в городе, как правило, 2-3 дня, в то время как стандартные туристы остаются в среднем на пять дней".

Фото: Александр Гридчин

Цифровизация изменила правила игры и в сфере гостиничной инфраструктуры. Директор Grand Hotel Tien Shan Оксана Светенко подтвердила ее значимость и тот факт, что использование новых технологий стало залогом выживания.

"Гостиничная индустрия – лакмусовая бумажка, находящаяся на переднем фронте трансформаций. Отели внедряют IT-решения, системы управления, смарт-комнаты и предиктивную аналитику. Это необходимо для оптимизации процессов и создания персонализированного сервиса, которого ждут современные гости. Сегодня успех гостиницы напрямую зависит от впечатлений, которые она способна подарить своим гостям, и это в корне меняет само классическое понимание отеля", – сказала Светенко.

И добавила: туристы ожидают от отелей гибкости, хотят не только бронировать номера в реальном времени, но и самостоятельно управлять временем заезда и выезда. Вдобавок гости обращают внимание на экологичность, соответствие "зеленым" стандартам.