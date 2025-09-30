#АЭС в Казахстане
События

Туман, снег, дожди и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 20:01 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 1 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

На юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в центре, горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается временами сильный дождь.

Ночью на северо-востоке Атырауской области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юге области 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы утром и днем временами ожидается сильный дождь. В Конаеве ветер восточный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается туман.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается сильный дождь. Временами ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке Акмолинской области ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что 1 октября в четырех регионах Казахстана ударят заморозки до -3°C.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
