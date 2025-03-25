Подтопления, дожди, снег и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 15 областях Казахстана на 26 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В период 25-27 марта в связи с добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок по Акмолинской области ожидается дальнейшее ослабление ледовой обстановки, повышение уровней воды на реках области, возможно превышение опасных уровней, вследствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.



В горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер северо-восточный, временами порывы 17-22 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В горах Туркестанской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

В Костанайской области ожидается ночью и утром на западе, востоке области туман.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем на юге, в центре области порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на юге области 15-20 м/с. В регионе ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключено образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на юго-западе области 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с, днем на севере, в центре области 25 м/с. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-18 м/с.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан.