События

Снег, заморозки, дожди и туман: штормовое предупреждение объявили в РК на субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 20:01 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 11 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, севере, в центре порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, юге Алматинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Конаеве ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

На востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 -20 м/с.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни в Алматы.

Елена Беляева
Елена Беляева
