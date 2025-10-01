Прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой

Фото: wikimedia

В Мажилисе 1 октября 2025 года на пленарном заседании палаты прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее она была назначена министром просвещения Казахстана. "ЦИК постановляет, что в связи с подачей заявления вступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Жулдыз Сулейменовой", – сказал член ЦИК Азамат Айманакумов. В свою очередь, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил экс-депутата за проделанную работу. "От имени всех депутатов выражаю благодарность за активную совместную работу в стенах Мажилиса. Желаю удачи на новой должности", – пожелал Кошанов. Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения 29 сентября 2025 года.

