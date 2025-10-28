#АЭС в Казахстане
События

Информационная система "Параграф": обновленная версия, внедрение ИИ и лидерство на рынке

Крупнейшая информационная система в РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:00 Фото: Zakon.kz
ИС "Параграф" обновила уникальную справочную систему, объединяющую в себе несколько информационных блоков: от узкоспециализированных для юристов, бухгалтеров и медицинских работников до ежедневно необходимых каждому человеку при решении вопросов в разных жизненных ситуациях.

В 2025 году информационная система "Параграф" прошла масштабный редизайн. По заказу компании международные эксперты провели цифровой аудит. Проанализировав эргономику, внешний вид и удобство использования системы, они дали рекомендации. Специалисты ИС "Параграф" внедрили современный функционал, обновили интерфейс согласно пожеланиям пользователей, участвовавших в бета-тестировании новой версии.

Новый бренд – PRG., смена имени и логотипа, но та же надежность. Теперь система стала ближе, современнее, удобнее.

Особое внимание уделили внедрению технологии будущего. В обновленную платформу интегрирован модуль искусственного интеллекта, который благодаря своим AI-алгоритмам в считанные секунды предоставляет пользователям ответы на вопросы.

Искусственный интеллект PRG.Komek отвечает точно и быстро. В отличие от других известных ИИ-ресурсов PRG.Komek работает на достоверной базе миллионов документов и комментариев госорганов. Это значит, что у вас всегда под рукой эксперт, готовый ответить на вопрос за пару секунд.

Система опирается на:

  • большой массив достоверной правовой информации, накопленной системой за годы работы и взятой исключительно из официальных государственных источников;
  • аналитическую и правоприменительную практику, подготовленную ведущими экспертами правовой и финансовой сферы страны.

Таким образом, искусственный интеллект в системе prg.kz не только ускорил поиск, но и стал надежным помощником в получении практических решений на основе проверенных данных.

Как отмечают разработчики, ИИ-ассистент – это своего рода карманный юрист, который помогает каждому в повседневной жизни. Теперь справочная система отвечает на интересующие вопросы простыми словами, выдавая актуальные рекомендации и обновленные правовые документы. При этом система трехъязычная – информация доступна на казахском, русском и английском языках.

"Удобство сервиса очевидно профессионалам. Благодаря новым технологиям юристам и бухгалтерам не придется тратить большое количество времени на прочтение сотен страниц законов и поправок. С внедрением механизма нейросети специалисты за считанные секунды получают структурированный ответ с актуальной ссылкой на нормативный акт. Это ускоряет подготовку документов и снижает риск ошибок", – рассказал IT-директор PRG. Илья Тихомиров.

Как этот механизм работает:

Зайдите на сайт prg.kz.

Введите свой вопрос простыми словами (к примеру: "как вернуть деньги за некачественный товар?" или "какой срок подачи уточненной налоговой декларации?").

На выбор доступны два режима:

  • обычный поиск, который выдает все документы, законы и нормативные акты по вашему запросу;
  • интеллектуальный поиск (ИИ-ассистент) – сразу формирует готовый ответ простым языком и прикладывает ссылки на нужные статьи закона.

Удобство новых цифровых возможностей очевидно – первая платформа с собственной правовой базой и помощью ИИ-ассистента облегчает жизнь и работу каждому пользователю. А чтобы быть максимально мобильным, приложение на iOS и Android дает большую доступность к инновационной справочной системе. Теперь PRG. всегда под рукой.

В базе "Параграф" хранятся миллионы документов. Ежемесячно платформой пользуются свыше 4 миллионов уникальных посетителей. Компания работает на рынке больше 28 лет, а ее история берет начало с первой правовой системы "Юрист" (1997 год). Филиалы открыты во всех регионах страны.

PRG. остается одной из ключевых цифровых платформ, обеспечивающих профессионалов актуальными правовыми и бухгалтерскими данными. Благодаря обновлению, ускорению процессов и внедрению искусственного интеллекта система закрепила позиции на рынке и задала новые стандарты в сфере справочно-правовой информации.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Последние
Популярные
