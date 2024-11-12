Снег, гололед и метель: в Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение
В центре, горных районах Жетысуской области временами сильные осадки (дождь, снег). На востоке, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северный на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Талдыкоргане днем временами сильные осадки (дождь, снег).
Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Костанайской области метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области, 15-20 м/с. В Костанае метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный на горных перевалах области, 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром туман.
В Шымкенте временами туман.
Ночью и утром на западе, юге Атырауской области туман.
На севере, в центре Мангистауской области туман.
Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области метель. На востоке области туман. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.
Днем на севере, востоке Улытауской области метель. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.
Ночью на севере, западе, днем на большей части Акмолинской области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем низовая метель.
Ночью и утром в центре Абайской области туман.
Днем на западе, юге Павлодарской области низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.
Днем на юге, в горных районах Алматинской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
В Алматы вечером сильные осадки (дождь, снег). Временами туман.
Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области туман.
В Северо-Казахстанской области ночью метель, днем на севере, востоке, юге области метель. Ветер западный, северо-западный ночью, 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске метель. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.
В центре, на востоке Кызылординской области туман, ночью на дорогах гололедица. В Кызылорде временами туман, ночью на дорогах гололедица.
Днем в горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами туман, гололед.
Ранее сообщалось, что непогода накроет практически весь Казахстан в предстоящую среду, 13 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.