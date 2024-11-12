Снег, гололед и метель: в Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 13 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В центре, горных районах Жетысуской области временами сильные осадки (дождь, снег). На востоке, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северный на востоке, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Талдыкоргане днем временами сильные осадки (дождь, снег).



Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке, юге Костанайской области метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области, 15-20 м/с. В Костанае метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный на горных перевалах области, 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром туман.

В Шымкенте временами туман.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области туман.

На севере, в центре Мангистауской области туман.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области метель. На востоке области туман. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Улытауской области метель. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, днем на большей части Акмолинской области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем низовая метель.

Ночью и утром в центре Абайской области туман.

Днем на западе, юге Павлодарской области низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на севере, юге, в горных районах области, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Алматы вечером сильные осадки (дождь, снег). Временами туман.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области туман.



В Северо-Казахстанской области ночью метель, днем на севере, востоке, юге области метель. Ветер западный, северо-западный ночью, 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске метель. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром туман.

В центре, на востоке Кызылординской области туман, ночью на дорогах гололедица. В Кызылорде временами туман, ночью на дорогах гололедица.

Днем в горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

Ранее сообщалось, что непогода накроет практически весь Казахстан в предстоящую среду, 13 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

