Ночные заморозки дойдут до пяти регионов Казахстана 2 октября

Фото: pexels

О том, какой будет погода в Казахстане в четверг, 2 октября 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет". По данным специалистов, на западе и северо-западе Казахстана отрог антициклона сохранит погоду без осадков.

Однако на остальную территорию страны атмосферные фронтальные разделы принесут осадки. "На юге, востоке, юго-востоке страны пройдут сильные осадки (дождь, снег)". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, туман. На востоке страны и вовсе возможен гололед. Не обойдется и без заморозков. "На севере, востоке Западно-Казахстанской, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской области и области Жетысу ожидаются заморозки -1-3°С, на западе, севере Кызылординской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также в других областях ожидаются: Высокая пожарная опасность на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской области. Чрезвычайная пожарная опасность в Кызылординской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау. Тем временем в горах Алматы и Таразе уже идет снег. Материал по теме Какая погода ждет казахстанцев в октябре О предстоящей погоде по стране на 2, 3 и 4 октября можно прочитать по этой ссылке.

