Общество

Ночные заморозки дойдут до пяти регионов Казахстана 2 октября

погода, 2 октября, пять областей, заморозки, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 17:49 Фото: pexels
О том, какой будет погода в Казахстане в четверг, 2 октября 2025 года, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет". По данным специалистов, на западе и северо-западе Казахстана отрог антициклона сохранит погоду без осадков.

Однако на остальную территорию страны атмосферные фронтальные разделы принесут осадки.

"На юге, востоке, юго-востоке страны пройдут сильные осадки (дождь, снег)".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, туман. На востоке страны и вовсе возможен гололед.

Не обойдется и без заморозков.

"На севере, востоке Западно-Казахстанской, в горных районах Жамбылской, на севере, юге Алматинской области и области Жетысу ожидаются заморозки -1-3°С, на западе, севере Кызылординской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в других областях ожидаются:

  1. Высокая пожарная опасность на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской области.
  2. Чрезвычайная пожарная опасность в Кызылординской, на севере, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области, на юге области Улытау.

Тем временем в горах Алматы и Таразе уже идет снег.

Какая погода ждет казахстанцев в октябре

О предстоящей погоде по стране на 2, 3 и 4 октября можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
