Проснулись звездами: певца и блогера в Таразе наградили за проявленное мужество при пожаре

В ДЧС Жамбылской области состоялась церемония награждения героев за проявленную инициативу, смелость и гражданскую ответственность, а также за вклад в популяризацию деятельности подразделений МЧС, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" награждены Алисултан Байрахтаров и Ислам Мурадов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Руководство ДЧС области поблагодарило героев за неравнодушие, отвагу и готовность прийти на помощь в трудную минуту.

Блогер Алисултан Байрахтаров и музыкальный исполнитель Makhach в соцсетях поделились кадрами, как ночью возвращались домой и стали очевидцами возгорания в одной из квартир многоэтажки. Парни тут же ринулись спасать жильцов. Zakon.kz удалось побеседовать с героями.