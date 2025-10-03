#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
546.96
642.73
6.7
События

Проснулись звездами: певца и блогера в Таразе наградили за проявленное мужество при пожаре

награждение в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 19:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ДЧС Жамбылской области состоялась церемония награждения героев за проявленную инициативу, смелость и гражданскую ответственность, а также за вклад в популяризацию деятельности подразделений МЧС, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" награждены Алисултан Байрахтаров и Ислам Мурадов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Руководство ДЧС области поблагодарило героев за неравнодушие, отвагу и готовность прийти на помощь в трудную минуту.

Блогер Алисултан Байрахтаров и музыкальный исполнитель Makhach в соцсетях поделились кадрами, как ночью возвращались домой и стали очевидцами возгорания в одной из квартир многоэтажки. Парни тут же ринулись спасать жильцов. Zakon.kz удалось побеседовать с героями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на неделе моды в Париже
20:07, Сегодня
Популярный стилист назвал четыре тренда, прозвучавших на неделе моды в Париже
Шестилетний блогер помог родителям купить квартиру в Алматы
16:09, Сегодня
Шестилетний блогер помог родителям купить квартиру в Алматы
О чем доложил Токаеву аким Карагандинской области и какие поручения получил
15:30, Сегодня
О чем доложил Токаеву аким Карагандинской области и какие поручения получил
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: