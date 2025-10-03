Проснулись звездами: певца и блогера в Таразе наградили за проявленное мужество при пожаре
В ДЧС Жамбылской области состоялась церемония награждения героев за проявленную инициативу, смелость и гражданскую ответственность, а также за вклад в популяризацию деятельности подразделений МЧС, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін" награждены Алисултан Байрахтаров и Ислам Мурадов.
Руководство ДЧС области поблагодарило героев за неравнодушие, отвагу и готовность прийти на помощь в трудную минуту.
Блогер Алисултан Байрахтаров и музыкальный исполнитель Makhach в соцсетях поделились кадрами, как ночью возвращались домой и стали очевидцами возгорания в одной из квартир многоэтажки. Парни тут же ринулись спасать жильцов. Zakon.kz удалось побеседовать с героями.
