#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
Происшествия

Проснулись звездами: певец и блогер спасли жильцов многоэтажки от пожара в Жамбылской области

Певцы спасли жильцов многоэтажки от пожара в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 12:32 Фото: скриншот из видео
Двое казахстанцев сняли на видео спасение людей во время пожара в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Блогер Алисултан Байрахтаров и музыкальный исполнитель Makhach в соцсетях поделились кадрами, как ночью возвращались домой и стали очевидцами возгорания в одной из квартир многоэтажки. Парни тут же ринулись спасать жильцов. Они начали стучать в двери и будить людей.

"По дороге домой увидели пожар, решили всех соседей вывести на улицу", – звучит голос в видео.

В видео также неравнодушные призывают жильцов скорее покинуть здание и отмечают, что уже вызвали пожарных. Благодаря их действиям жильцы с маленькими детьми на руках оперативно вышли на улицу.

"Мы такой героический поступок совершили. Но мы этим не гордимся – это просто человечество", – признаются в ролике Алисултан Байрахтаров и Makhach.

Zakon.kz удалось побеседовать с героями. Алисултан Байрахтаров и Ислам Мурадов пояснили, что очевидцами пожара стали в ночь с 5 на 6 сентября 2025 года. Сначала они заметили дым из окон и подумали, что в квартире готовят еду. Однако вскоре вспыхнуло пламя.

"Мы начали лезть на второй этаж, стучались в окно, чтобы дать сигнал хозяину квартиры. Затем побежали в подъезд и принялись стучать в двери жильцов, просили выйти всех на улицу. Горела 6 квартира, мы хотели открыть двери, но не получилось. Параллельно вызвали пожарных, которые очень быстро приехали. Мы до конца были, огонь потушили". Ислам Мурадов

Парни признались, что жильцы благодарили их и говорили, что они спасли им жизнь.

"Люди сначала были в панике, а потом удивлены нашими действиями. Человек 15 покинули здание. Некоторые женщины подходили чуть ли не в слезах и благодарили. Особенно рады были за то, что вынесли маленьких детей в безопасное место. Еще там ночевали парни, которые снимали квартиру посуточно. А видео мы снимали, чтобы показать пример, как поступать в подобных ситуациях".Алисултан Байрахтаров

Фото: из личного архива Алисултана Байрахтарова

Также казахстанцы отметили, что проснулись звездами после публикации видео, добавив, что им приятно читать теплые комментарии.

"Наше видео в соцсетях за ночь набрало миллионы просмотров. Мы "ошалели" от количества сообщений и комментариев". Алисултан Байрахтаров

Инцидент прокомментировали в ДЧС Жамбылской области, добавив, что намерены отблагодарить героев за неравнодушие и спасение жизней.

"5 сентября в 23:35 в Таразе по адресу: пр. Жамбыла, д. 119А, произошло возгорание бытовых вещей в кухонном помещении квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома. В 23:50 силами огнеборцев пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет".ДЧС Жамбылской области

В другом случае поездка к одной из достопримечательностей Казахстана – озеру Каинды в Алматинской области – прошла для иностранных туристов "с огоньком".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае
Происшествия
13:18, Сегодня
Угонщик устроил ДТП с тремя авто в Костанае
Старшеклассник повесился во дворе дома в Шымкенте
Происшествия
03:30, 06 сентября 2025
Старшеклассник повесился во дворе дома в Шымкенте
Груженая фура из Беларуси застряла в грязи в Актобе
Происшествия
01:51, 06 сентября 2025
Груженая фура из Беларуси застряла в грязи в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: