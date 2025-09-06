Проснулись звездами: певец и блогер спасли жильцов многоэтажки от пожара в Жамбылской области

Двое казахстанцев сняли на видео спасение людей во время пожара в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Блогер Алисултан Байрахтаров и музыкальный исполнитель Makhach в соцсетях поделились кадрами, как ночью возвращались домой и стали очевидцами возгорания в одной из квартир многоэтажки. Парни тут же ринулись спасать жильцов. Они начали стучать в двери и будить людей.

"По дороге домой увидели пожар, решили всех соседей вывести на улицу", – звучит голос в видео.

В видео также неравнодушные призывают жильцов скорее покинуть здание и отмечают, что уже вызвали пожарных. Благодаря их действиям жильцы с маленькими детьми на руках оперативно вышли на улицу.

"Мы такой героический поступок совершили. Но мы этим не гордимся – это просто человечество", – признаются в ролике Алисултан Байрахтаров и Makhach.

Zakon.kz удалось побеседовать с героями. Алисултан Байрахтаров и Ислам Мурадов пояснили, что очевидцами пожара стали в ночь с 5 на 6 сентября 2025 года. Сначала они заметили дым из окон и подумали, что в квартире готовят еду. Однако вскоре вспыхнуло пламя.

"Мы начали лезть на второй этаж, стучались в окно, чтобы дать сигнал хозяину квартиры. Затем побежали в подъезд и принялись стучать в двери жильцов, просили выйти всех на улицу. Горела 6 квартира, мы хотели открыть двери, но не получилось. Параллельно вызвали пожарных, которые очень быстро приехали. Мы до конца были, огонь потушили". Ислам Мурадов

Парни признались, что жильцы благодарили их и говорили, что они спасли им жизнь.

"Люди сначала были в панике, а потом удивлены нашими действиями. Человек 15 покинули здание. Некоторые женщины подходили чуть ли не в слезах и благодарили. Особенно рады были за то, что вынесли маленьких детей в безопасное место. Еще там ночевали парни, которые снимали квартиру посуточно. А видео мы снимали, чтобы показать пример, как поступать в подобных ситуациях". Алисултан Байрахтаров

Фото: из личного архива Алисултана Байрахтарова

Также казахстанцы отметили, что проснулись звездами после публикации видео, добавив, что им приятно читать теплые комментарии.

"Наше видео в соцсетях за ночь набрало миллионы просмотров. Мы "ошалели" от количества сообщений и комментариев". Алисултан Байрахтаров

Инцидент прокомментировали в ДЧС Жамбылской области, добавив, что намерены отблагодарить героев за неравнодушие и спасение жизней.

"5 сентября в 23:35 в Таразе по адресу: пр. Жамбыла, д. 119А, произошло возгорание бытовых вещей в кухонном помещении квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома. В 23:50 силами огнеборцев пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет". ДЧС Жамбылской области

