В Шымкенте обсудили меры по увеличению собственных доходов бюджета

люди, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 16:26 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В соответствии с поручением главы государства по увеличению объема собственных доходов регионов сегодня в городском Департаменте государственных доходов состоялось специальное совещание с участием акима города Габита Сыздыкбекова и представителей компетентных органов, сообщает Zakon.kz.

В центре обсуждения были вопросы увеличения объема собственных доходов городского бюджета.

Аким города отметил, что развитие устойчивой доходной базы имеет стратегическое значение, так как именно она позволяет реализовывать приоритетные проекты и решать актуальные задачи развития города. За последние два года в этом направлении достигнуты значительные результаты.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В частности, объем городского бюджета увеличился на 239 млрд тенге и составил 895 млрд тенге, из которых 496 млрд пришлись на собственные доходы. Уровень самостоятельности бюджета вырос с 46% до 56%, что свидетельствует о снижении зависимости от трансфертов из республиканского бюджета.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Также участники встречи рассмотрели комплексный план мероприятий на 2026-2027 годы, включающий обеспечение запланированных поступлений и выявление дополнительных источников доходов.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

По итогам совещания аким города поручил ответственным лицам усилить работу по поступлению доходов, а также провести разъяснительную работу с субъектами МСБ по перерегистрации налогоплательщиков в городе Шымкент по месту осуществления деятельности.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Айсулу Омарова
