Утвержден символ органов государственных доходов
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом министра финансов от 2 октября 2025 года утверждены описание и Порядок использования символа органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
Символ органов государственных доходов представляет собой изображение многоугольной звезды золотого окраса.
Внутри многоугольной звезды расположен полукруг темно-синего цвета, внутри круга снизу расположена надпись золотистого цвета "Мемлекеттік кірістер комитеті".
Внутри круга расположены:
- национальный узор в виде взлетающей птицы, который символизирует бесконечную высоту, свободу полета и направленное движение вверх;
- "Шанырақ" – является центром логотипа, тем самым подчеркивает единство народа и национальные ценности;
- "Бәйтерек" – является одним из символов, олицетворяющих мудрость, твердость и самодостаточность народа.
Фото: скриншот документа
Символ применяется органами государственных доходов и используется на всех видах печатной и иной информационной и образовательной продукции, а также иных видах документов и транспортных средств, находящихся в распоряжении органов государственных доходов.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript