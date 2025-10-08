#АЭС в Казахстане
Право

Утвержден символ органов государственных доходов

Министерство финансов РК, МФ РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:20 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом министра финансов от 2 октября 2025 года утверждены описание и Порядок использования символа органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Символ органов государственных доходов представляет собой изображение многоугольной звезды золотого окраса.

Внутри многоугольной звезды расположен полукруг темно-синего цвета, внутри круга снизу расположена надпись золотистого цвета "Мемлекеттік кірістер комитеті".

Внутри круга расположены:

  • национальный узор в виде взлетающей птицы, который символизирует бесконечную высоту, свободу полета и направленное движение вверх;
  • "Шанырақ" – является центром логотипа, тем самым подчеркивает единство народа и национальные ценности;
  • "Бәйтерек" – является одним из символов, олицетворяющих мудрость, твердость и самодостаточность народа. 

символ органов госдоходов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 16:20

Фото: скриншот документа

Символ применяется органами государственных доходов и используется на всех видах печатной и иной информационной и образовательной продукции, а также иных видах документов и транспортных средств, находящихся в распоряжении органов государственных доходов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
