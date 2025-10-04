Умная мобильность в действии: Шымкент внедряет интеллектуальный транспорт

Узнайте, как Шымкент революционизировал транспортные потоки с помощью более чем 200 датчиков smartmicro и городской Интеллектуальной Транспортной Системы.

В 2024 году город Шымкент сделал большой шаг к "умной" городской мобильности, внедрив Интеллектуальную Транспортную Систему (ИТС), используя технологии датчиков smartmicro.

Проблема: Быстрый рост города и увеличение объемов трафика привели к заторам и неэффективной организации движения на ключевых перекрестках.

Решение: В партнерстве с smartmicro Шымкент реализовал масштабируемую ИТС, включающую:

более 200 радарных сенсоров UMRR-11 Type 132 для контроля стоп-линии, оценки длины очередей и подсчета автомобилей;

интеграцию с контроллерами светофоров для адаптивного управления сигналами;

мониторинг дорожного движения в реальном времени и оперативное реагирование на инциденты.

Результат: К концу 2024 года к системе было подключено 244 перекрестка, что позволило оптимизировать транспортные потоки, повысить безопасность движения и обеспечить более быстрое реагирование экстренных служб.