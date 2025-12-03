"Умные" дроны взяли под контроль ночной Шымкент

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Теперь в арсенале Департамента полиции (ДП) Шымкента есть современные дроны, предназначенные для эффективного патрулирования в ночное время. Такие технологии, как говорят стражи порядка, усиливают ночной контроль и позволяют быстрее реагировать на происходящее, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что беспилотники оснащены мощными фарами, ночной видеосъемкой и голосовыми оповещениями, что позволяет контролировать темные участки города. Также сказано, что дроны демонстрируют высокую эффективность. К примеру, за последние 5 дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений, от несоблюдения правил дорожного движения до правонарушений в общественных местах. Кроме того, беспилотники способны сопровождать транспорт нарушителей, позволяя отслеживать их маршрут вплоть до прибытия экипажа. Материал по теме В МВД заявили о расширении использования дронов 10 ноября мы рассказывали, для чего над дорогами Павлодара летают дроны.

