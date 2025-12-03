"Умные" дроны взяли под контроль ночной Шымкент
Фото: пресс-служба ДП Шымкента
Теперь в арсенале Департамента полиции (ДП) Шымкента есть современные дроны, предназначенные для эффективного патрулирования в ночное время. Такие технологии, как говорят стражи порядка, усиливают ночной контроль и позволяют быстрее реагировать на происходящее, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе уточнили, что беспилотники оснащены мощными фарами, ночной видеосъемкой и голосовыми оповещениями, что позволяет контролировать темные участки города.
Также сказано, что дроны демонстрируют высокую эффективность.
К примеру, за последние 5 дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений, от несоблюдения правил дорожного движения до правонарушений в общественных местах.
Кроме того, беспилотники способны сопровождать транспорт нарушителей, позволяя отслеживать их маршрут вплоть до прибытия экипажа.
Материал по теме
В МВД заявили о расширении использования дронов
10 ноября мы рассказывали, для чего над дорогами Павлодара летают дроны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript