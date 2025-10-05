#АЭС в Казахстане
События

В Алматы, Астане и Актобе прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

смог в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 09:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей и гостей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 5 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы, Астана и Актобе.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана на 5 октября 2025 года.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
