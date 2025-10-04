Заморозки, ветер и гололед: в 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана на 5 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Алматинской области днем на юге области порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу на востоке, в центре области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки -1-3 градуса. г. Талдыкорган: днем порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. В горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются туман, гололед. На юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке области ожидаются туман, гололед. На севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Порывы 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: днем ожидается пыльная буря. Днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. В горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: ожидаются порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: временами ожидается пыльная буря. Порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: днем ожидается пыльная буря. Днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Уральск: сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. г. Атырау: днем ожидается пыльная буря. Днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

