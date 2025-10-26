В Астане, Алматы и еще в восьми городах РК прогнозируют повышенное загрязнение воздуха
Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы, Костанай, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Уральск, Актобе, ночью в Астане и Атырау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 областях РК на 26 октября.