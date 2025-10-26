#АЭС в Казахстане
События

В Астане, Алматы и еще в восьми городах РК прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

смог , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 09:09 Фото: pexels
Синоптики предупреждают жителей десяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 26 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы, Костанай, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Уральск, Актобе, ночью в Астане и Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 областях РК на 26 октября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
