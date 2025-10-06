#АЭС в Казахстане
События

"Глаза в глаза": человеку удалось снять редкое видео с рысью в горах Алматинской области

Туркестанская рысь в горах Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:05 Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
Редкого хищника – туркестанскую рысь – удалось снять на видео в Иле-Алатауском государственном национальном парке, сообщает Zakon.kz.

Кадрами поделились 6 октября 2025 года в нацпарке.

"В ходе рейда, проведенного инспекторами Аксайского филиала, это животное, занесенное в Красную книгу Казахстана, было снято на видео. Рысь, которую обычно регистрируют только с помощью фотоловушек, на этот раз обнаружили на расстоянии всего 5-10 метров", – говорится в описании к видео.

В сентябре 2025-го в природном резервате "Ертыс орманы" поделились кадрами фотоловушки, запечатлевшей визит рыси в нору барсука.

