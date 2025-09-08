Уникальные кадры из дикой природы Казахстана: рысь навестила барсука

Государственный лесной природный резерват (ГЛПР) "Ертыс орманы" поделился 7 сентября 2025 года интересным видео. На опубликованных кадрах видно, как любознательная рысь навещает нору барсука, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что благодаря современным технологиям можно увидеть редкие кадры из дикой природы.

"Фотоловушка зафиксировала рысь у системы нор азиатского барсука. Подобные наблюдения позволяют глубже понять сложные межвидовые взаимодействия и пространственную организацию дикой природы".⠀ ГЛПР "Ертыс орманы"

Каждый такой кадр, продолжают сотрудники заповедника, уникальное свидетельство скрытой жизни леса.

Несколько дней ранее казахстанцы узнали, что в Сартогайском участке национального парка "Чарын" в фотоловушки попали дикий кабан, косуля, барсук, шакал и заяц.