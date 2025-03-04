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События

Редких животных удалось снять на камеру в нацпарке Сайрам-Угам

редких животных удалось заснять на камеру в нацпарке Сайрам-Угам, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 18:44 Фото: wikipedia
В государственном национальном природном парке Сайрам-Угам фотоловушки зафиксировали редких диких животных – туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю, сообщает Zakon.kz.

По данным работников нацпарка, кадры еще раз подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана.

"Фотоловушки не только фиксируют животных на камеру, но и помогают обеспечивать их безопасность. В зимний период усилены биотехнические мероприятия, заготовлены корма для диких животных. Важно отметить, что на территории ГНПП "Сайрам-Угам" действует строгий запрет на все виды охоты. Систематически проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяций диких животных", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эпичная битва степных зайцев рассмешила казахстанцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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