#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
547.57
642.63
6.68
События

Депутат поднял проблему визовых правил России для казахстанских перевозчиков

фуры, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 12:05 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Парламента Болатбек Алиев рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются казахстанские дальнобойщики и компании-перевозчики из-за ограничений по срокам пребывания на территории Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет депутат на своей странице в Facebook 6 октября, после внесенных изменений в федеральный закон №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) визовые правила предусматривают, что иностранные граждане, прибывающие без визы, могут находиться в России не более 90 суток в течение календарного года.

"Эта норма не учитывает специфику международных автомобильных перевозок. Наши водители находятся на территории другой страны не по личным причинам, а при исполнении своих трудовых обязанностей. Однако новые требования фактически ставят их в положение нарушителей российского законодательства... ... Поскольку время пребывания на территории России и Беларуси суммируется, то даже транзит через Беларусь засчитывается как пребывание в России", – указал Болатбек Алиев.

Кроме того, продолжил он, многосуточные очереди на границах приводят к тому, что водители из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран вынуждены сутками стоять в ожидании оформления, и все это время включается в общий лимит 90 дней.

"По этой причине мной направлено официальное обращение на имя вице-премьера Казахстана Серика Макашевича Жумангарина, курирующего вопросы интеграции и взаимодействия в рамках ЕАЭС. В известность также поставлены Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел, чтобы заранее выработать механизм реагирования и защиты наших перевозчиков", – сообщил депутат.

Он также отметил, что Казахстан, наоборот, "применяет лояльный и партнерский подход".

"Согласно пункту 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов (постановление правительства РК №148 от 21.01.2012 г.), ограничения по срокам пребывания (90/180 дней) не распространяются на международных и транзитных водителей грузовых и пассажирских транспортных средств. То есть Казахстан освободил иностранных перевозчиков от подобных требований, создавая условия для стабильного и безопасного транспортного сообщения".Болатбек Алиев

Депутат считает необходимым вынести обсуждение этой проблемы на уровень Евразийской экономической комиссии и рассмотреть в рамках партнерского диалога между странами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Депутат: Каждый день в Казахстане погибают пять пассажиров незаконных автоперевозчиков
12:49, 05 октября 2023
Депутат: Каждый день в Казахстане погибают пять пассажиров незаконных автоперевозчиков
Депутат заявила, что криптовалюта может обрушить финансовую систему Казахстана
12:12, 12 октября 2022
Депутат заявила, что криптовалюта может обрушить финансовую систему Казахстана
Кошанов прибыл в Россию с официальным визитом
09:22, 04 марта 2024
Кошанов прибыл в Россию с официальным визитом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: