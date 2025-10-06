Депутат поднял проблему визовых правил России для казахстанских перевозчиков

Депутат Мажилиса Парламента Болатбек Алиев рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются казахстанские дальнобойщики и компании-перевозчики из-за ограничений по срокам пребывания на территории Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет депутат на своей странице в Facebook 6 октября, после внесенных изменений в федеральный закон №115-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) визовые правила предусматривают, что иностранные граждане, прибывающие без визы, могут находиться в России не более 90 суток в течение календарного года.

"Эта норма не учитывает специфику международных автомобильных перевозок. Наши водители находятся на территории другой страны не по личным причинам, а при исполнении своих трудовых обязанностей. Однако новые требования фактически ставят их в положение нарушителей российского законодательства... ... Поскольку время пребывания на территории России и Беларуси суммируется, то даже транзит через Беларусь засчитывается как пребывание в России", – указал Болатбек Алиев.

Кроме того, продолжил он, многосуточные очереди на границах приводят к тому, что водители из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран вынуждены сутками стоять в ожидании оформления, и все это время включается в общий лимит 90 дней.

"По этой причине мной направлено официальное обращение на имя вице-премьера Казахстана Серика Макашевича Жумангарина, курирующего вопросы интеграции и взаимодействия в рамках ЕАЭС. В известность также поставлены Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел, чтобы заранее выработать механизм реагирования и защиты наших перевозчиков", – сообщил депутат.

Он также отметил, что Казахстан, наоборот, "применяет лояльный и партнерский подход".

"Согласно пункту 6 Правил въезда и пребывания иммигрантов (постановление правительства РК №148 от 21.01.2012 г.), ограничения по срокам пребывания (90/180 дней) не распространяются на международных и транзитных водителей грузовых и пассажирских транспортных средств. То есть Казахстан освободил иностранных перевозчиков от подобных требований, создавая условия для стабильного и безопасного транспортного сообщения". Болатбек Алиев

Депутат считает необходимым вынести обсуждение этой проблемы на уровень Евразийской экономической комиссии и рассмотреть в рамках партнерского диалога между странами.