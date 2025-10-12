#АЭС в Казахстане
Мир

Казахстанцам напомнили о сроках пребывания в России

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 05:24 Фото: primeminister.kz
О сроках пребывания казахстанских граждан на территории Российской Федерации напомнили 11 октября в Министерстве транспорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в миграционное законодательство, напомнили в пресс-службе ведомства. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации, в том числе казахстанцев, сокращен со 180 до 90 дней в течение календарного года, независимо от количества въездов и выездов.

Данные требования распространяются, в том числе, на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

"В настоящее время российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений в отношении граждан Республики Казахстан, занятых в сфере международных перевозок", – говорится в сообщении.

До принятия соответствующего решения казахстанским перевозчикам рекомендуется заблаговременно проверять перед отправкой сроки нахождения своих водителей на территории

Российской Федерации, чтобы избежать возможных нарушений и связанных с ними последствий.

Для удобства жителей и гостей Казахстана информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в отечественном законодательстве за прошедшую рабочую неделю.

Фото Алия Абди
Алия Абди
