Казахстанцам напомнили о сроках пребывания в России

О сроках пребывания казахстанских граждан на территории Российской Федерации напомнили 11 октября в Министерстве транспорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2025 года в Российской Федерации вступили в силу изменения в миграционное законодательство, напомнили в пресс-службе ведомства. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации, в том числе казахстанцев, сокращен со 180 до 90 дней в течение календарного года, независимо от количества въездов и выездов.

Данные требования распространяются, в том числе, на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки.

"В настоящее время российская сторона рассматривает возможность пересмотра указанных ограничений в отношении граждан Республики Казахстан, занятых в сфере международных перевозок", – говорится в сообщении.

До принятия соответствующего решения казахстанским перевозчикам рекомендуется заблаговременно проверять перед отправкой сроки нахождения своих водителей на территории Российской Федерации, чтобы избежать возможных нарушений и связанных с ними последствий.

