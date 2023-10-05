Депутат: Каждый день в Казахстане погибают пять пассажиров незаконных автоперевозчиков

Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы на заседании Парламента заявил, что каждый день в Казахстане по вине незаконных автоперевозчиков погибают 5-6 человек, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметил, что каждый день из больших городов выезжают несколько сотен микроавтобусов с пассажирами. Эти перевозчики, по словам депутата, работают незаконно.

"Об этом знают МВД и Комитет транспортного контроля, но никаких ограничений не делают. Каждый день (незаконные перевозчики. – Прим. ред.) возят несколько тысяч человек, не имея на то разрешения. То есть договора на перевозку нет, безопасности нет. Каждое место пассажирское должно быть застраховано – это ответственность перевозчика перед пассажирами, так и называется. Тоже ноль. Но все равно они каждый день ездят перед транспортной инспекцией и МВД, балансодержателями этих дорог же является государство. В этом году на территории Туркестанской области после аварии сгорели девять человек в одном из этих "бусиков". Десятый скончался в больнице. Как думаете, кого привлекли? Никого! Знаете, почему? Потому что дознание кто проводит? Сама полиция. Они же не будут говорить о том, что виноваты, из-за того что эта машина выехала на дорогу незаконно". Болатбек Нажметдинулы

Мажилисмен считает вопрос серьезным, ведь каждый день десятки человек могут попасть в аварию.

"Каждый день в Казахстане погибают пять-шесть человек, в основном в ДТП с участием этих перевозчиков незаконных. И МВД, если бы хотело постараться, могло бы порядок навести. Поэтому я считаю, они хотят с больной головы на здоровую передать эту функцию". Болатбек Нажметдинулы

Глава Комитета транспорта Алтай Али, в свою очередь, назвал главную причину ДТП на междугородних автобусных маршрутах. По его наблюдениям, аварии происходят из-за долгого нахождения водителей за рулем.

