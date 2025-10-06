На вторник в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 7 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, северо-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются заморозки -1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2 градуса.

В Туркестанской области ожидается ветер восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. 7-8 октября на севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, севере Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

На востоке области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-6 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -3-5 градусов.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки -1-6 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса. В Конаеве ночью ожидаются заморозки -1-3 градуса.

Ранее были названы регионы Казахстана, в которых похолодает до -6°С и ожидается снег.