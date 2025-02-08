Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на воскресенье

В 13 областях Казахстана на 9 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на юге Павлодарской области ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в центре области 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, ночью и утром на севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области сохранится низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, в Мугалжарском районе временами 23 м/с. В Актобе ветер северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на востоке области порывы 15-18 м/с. В Кокшетау ожидается туман.

На юге, в горных горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на юге области 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

В Жетысуской области ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью и утром на востоке, в горных районах области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на неделю в Алматы.