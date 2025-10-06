Названы регионы Казахстана, в которых похолодает до -6°С и ожидается снег

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по Казахстану в предстоящий вторник, 7 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, заморозки ожидаются:

в Алматинской области и в области Жетысу – до -1-6°С ,

, на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области – до -1-3°С.

"На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке республики ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока Казахстана – туман, на юге – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде областей республики ожидается:

высокая пожарная опасность – на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау,

– на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.

