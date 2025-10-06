#АЭС в Казахстане
Общество

Названы регионы Казахстана, в которых похолодает до -6°С и ожидается снег

солнце, снег, ветка, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 17:34 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по Казахстану в предстоящий вторник, 7 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, заморозки ожидаются:

  • в Алматинской области и в области Жетысу – до -1-6°С,
  • на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области – до -1-3°С.
"На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона сохраняется погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке республики ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока Казахстана – туман, на юге – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде областей республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.

От заморозков до летней жары: о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте с 7 по 9 октября

Ранее синоптики сообщили, что снегопад и мороз до -13°С обрушатся на часть Казахстана. Подробнее о прогнозе на 7, 8 и 9 октября 2025 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
