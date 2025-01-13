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События

В 11 областях Казахстана на вторник объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 20:02 Фото: pixabay
В 11 областях Казахстана на 14 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Уральске днем гололед. Ночью и утром туман.

Ночью на западе, севере Атырауской области гололед, днем гололед. Ночью и утром на юге, западе, севере области туман. В Атырау днем гололед. Ночью и утром туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области туман.

Днем на западе, севере Актюбинской области гололед. На юге, востоке области туман.

На востоке Абайской области туман. Ветер юго-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ветер юго-восточный днем, порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области туман. В Актау ночью и утром туман.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юго-востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В районе Алакольских озер в Жетысуской области ветер юго-восточный, порывы временами 30 м/с и более.

На западе, севере Акмолинской области туман.

Днем на северо-западе Костанайской области низовая метель. На западе, юге, в центре области туман. В Костанае туман.

На западе, юге Северо-Казахстанской области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, где ожидается дождь, снег и гололед 14 января.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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