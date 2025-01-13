В 11 областях Казахстана на вторник объявили штормовое предупреждение
Днем на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Уральске днем гололед. Ночью и утром туман.
Ночью на западе, севере Атырауской области гололед, днем гололед. Ночью и утром на юге, западе, севере области туман. В Атырау днем гололед. Ночью и утром туман.
Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области туман.
Днем на западе, севере Актюбинской области гололед. На юге, востоке области туман.
На востоке Абайской области туман. Ветер юго-восточный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ветер юго-восточный днем, порывы 15-18 м/с.
На западе, севере, в центре Мангистауской области туман. В Актау ночью и утром туман.
На севере, юге Восточно-Казахстанской области туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, юго-востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.
В районе Алакольских озер в Жетысуской области ветер юго-восточный, порывы временами 30 м/с и более.
На западе, севере Акмолинской области туман.
Днем на северо-западе Костанайской области низовая метель. На западе, юге, в центре области туман. В Костанае туман.
На западе, юге Северо-Казахстанской области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.
Ранее сообщалось, где ожидается дождь, снег и гололед 14 января.