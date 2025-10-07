Павел Дуров удивил заплывом в запретном озере Казахстана
Уже 7 октября он разместил брутальное видео. В кадре мускулистый Дуров медленно выходит из воды на фоне заснеженных гор после заплыва в Кольсайских озерах, которые находятся в 300 км от Алматы.
В подписи идет небольшой комментарий: "Это было хорошее плавание!"
Примечательным остается тот факт, что на территории Национального природного парка "Кольсайские озера" купание официально запрещено.
Вода в озерах очень холодная даже летом (примерно 6‑8 °C), что делает купание не только запрещенным, но и потенциально опасным.
Впрочем, окунаться в холодную воду Дурову приходится не впервые. Бизнесмен известен своей закалкой и любовью к экстремальным условиям – ранее он уже делился видео, где купается в ледяной воде.
Возвращаясь к столичному мероприятию: выступая, Дуров пошутил, что приехал в Казахстан не в поисках жены, а для того, чтобы поговорить об искусственном интеллекте.