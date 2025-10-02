#АЭС в Казахстане
Общество

Павел Дуров рассказал, зачем приехал в Казахстан

Астана, Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 11:48 Фото: akorda.kz
Основатель Telegram Павел Дуров 2 октября 2025 года на Международном форуме Digital Bridge в Астане рассказал о причинах визита в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Дурова, немало влиятельных и успешных людей делились с ним намерением приехать в Казахстан, чтобы встретить здесь свою спутницу жизни.

"К сожалению, я не с этой целью здесь. Я приехал, чтобы поговорить об искусственном интеллекте. Это очень обструктивный элемент, и он, конечно, сильно изменит структуру общества. Здесь можно подходить с двух сторон: с точки зрения страха и с точки зрения доверия. Говоря с лидерами бизнеса, представителями правительств и университетов, в том числе и в Казахстане, я вижу, что Казахстан смотрит на этот процесс скорее с точки зрения надежды и воодушевления. Конечно, будет брошено большое количество вызовов, но их можно решить с помощью ИИ. Это станет золотой эрой – эрой изобилия для всех", – озвучил он.

Он подчеркнул, что необходимо усердно работать, с полной отдачей, щедро инвестировать и глубоко осмысливать каждый этап развития.

"Год назад мы открыли первый региональный офис здесь, в Казахстане. И мы очень рады наблюдать его результаты. Сегодня я горд тем, что могу объявить об открытии ИИ-лабораторий именно в здании Alem.Ai. Первый проект станет коллаборацией между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Он будет запущен здесь при поддержке Министерства искусственного интеллекта. Именно в Казахстане. О чем этот проект? Последние несколько месяцев мы в Telegram работали над новой технологией – на пересечении блокчейна и искусственного интеллекта. Эта технология позволит более чем одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализованной компьютерной системой", – дополнил Павел Дуров.

О первом визите предпринимателя сообщалось еще в июне 2024 года. Позже долларовый миллиардер Павел Дуров повторно приехал в Казахстан, чтобы отдыхнуть в Бурабае.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
