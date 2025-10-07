#АЭС в Казахстане
События

В Астане и 12 областях объявлено штормовое предупреждение

осень, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 21:43 Фото: pixabay
РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение из-за непогоды в Астане и 12 областях Казахстана на 8-9 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали синоптики, в Астане 8 октября ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области также прогнозируется туман.

Ночью в Алматинской области ожидаются заморозки -1-6 C°. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области синоптики предупреждают о сильном ветре на горных перевалах области, до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью 8-9 октября в области Жетысу специалисты обещают заморозки -1-6 C°. В Талдыкоргане заморозки в пределах -3-5 C°.

8 октября на севере, юге, востоке Атырауской области и Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области – высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области будут наблюдаться на почве заморозки -1-3 C°. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В Таразе 8 октября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2 C°.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области и в Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Мангистауской области также прогнозируется пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области с порывами до 18 м/с. По области и в Актау ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде, а также на западе, севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что снегопад накроет восток Казахстана 8 октября.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
