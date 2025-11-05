#Народный юрист
События

Опасная погода: в Астане, Алматы и 12 областях объявили штормовое предупреждение

Зима в Алматы, снег в Алматы, дорога, дороги, машины, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 21:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане, Алматы и 12 областях Казахстана на 6 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный,  в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Астане ожидаются временами снег, низовая метель, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге области, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере области снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на юге области, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается снег, днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются утром и днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается снег, на севере, востоке, юге области низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на востоке области временами 25 м/с. В Кокшетау ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидается снег, на западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о резком ухудшении погоды в Казахстане в предстоящий четверг, 6 ноября 2025 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
