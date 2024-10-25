Туман в Астане, сильный дождь в Шымкенте: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение
Ночью и утром на востоке Улытауской области ожидается туман.
На севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман.
В Астане ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.
В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, днем на востоке области 15-20 м/с.
На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.
Днем на западе, востоке Алматинской области ожидается восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области – туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
В Шымкенте ночью и утром ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.
Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.
Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке области ожидается туман.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
26-27 октября ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 26-27 октября ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 26 октября утром и днем порывы 23-28 м/с. В Таразе 26-27 октября ночью и утром ожидается туман. 26 октября ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.