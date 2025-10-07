Снегопад накроет восток Казахстана 8 октября

В Казахстане в предстоящую среду, 8 октября 2025 года, ожидается погода без осадков, а также заморозки. Дожди и снегопад прогнозируются лишь на востоке страны. Об этом говорится в прогнозе, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно данным синоптиков, заморозки ожидаются: в Алматинской области и в области Жетысу – до -1-6°С ,

, на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области – до -1-3°С. "Только на востоке Казахстана (область Абай и Восточно-Казахстанская область. – Прим. ред.) атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. На юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на западе, севере, востоке в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Вместе с тем в ряде областей республики ожидается: высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау,

– в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау. Материал по теме Снегопад и мороз до -13°С обрушатся на часть Казахстана О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 октября 2025 года, можете узнать по ссылке.

