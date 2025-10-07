#АЭС в Казахстане
Общество

Снегопад накроет восток Казахстана 8 октября

снег, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 18:06 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую среду, 8 октября 2025 года, ожидается погода без осадков, а также заморозки. Дожди и снегопад прогнозируются лишь на востоке страны. Об этом говорится в прогнозе, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно данным синоптиков, заморозки ожидаются:

  • в Алматинской области и в области Жетысу – до -1-6°С,
  • на западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области – до -1-3°С.
"Только на востоке Казахстана (область Абай и Восточно-Казахстанская область. – Прим. ред.) атмосферные фронтальные разделы принесут осадки в виде дождя и снега. На остальной же территории Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков. На юго-западе, юге, юго-востоке страны ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на западе, севере, востоке в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде областей республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Атырауской, на юге, севере Актюбинской, в центре Жамбылской, на юге Костанайской областей, на востоке области Улытау,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, севере, юге, в пустынных районах Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на северо-западе, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской областей, на юге области Улытау.

Снегопад и мороз до -13°С обрушатся на часть Казахстана

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 октября 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
