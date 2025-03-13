В Алматы обновят фонтаны на площади Республики
По его словам, в Алматы будет продолжена системная работа по благоустройству общественных пространств и созданию комфортной городской среды.
К примеру, в 2024 году завершены работы по благоустройству трех прогулочных зон:
- по пр. Абая от ул. Тургут Озала до ул. Байзакова;
- по ул. Желтоксан между пр. Абая и ул. Сатпаева;
- сквера на пересечении проспектов Абая и Гагарина.
Кроме того, в декабре 2024 года завершились строительные работы на бульваре по проспекту Гагарина, а в апреле этого года планируется завершить его озеленение.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"В октябре 2024 года начаты работы по реконструкции набережной реки Большая Алматинка от водоотделителя до пр. Абая протяженностью 5,7 км. Проектом предусмотрены полная реконструкция бетонно-подпорных конструкций, установка пешеходных мостов, детских площадок, спортивных площадок, уличной мебели и обустройство велодорожек. Работы планируем завершить в апреле 2026 года".Ерболат Досаев
Вместе с тем, продолжил глава города, в мае 2025 года начнутся масштабные работы по благоустройству еще трех общественных пространств.
Так:
- запланирована реконструкция территории КЦДС "Атакент" (замена асфальтового покрытия, брусчатки, устройство автополива и замена освещения и уличной мебели);
- строительство зеленой зоны севернее парка "Южный" (обустройство пешеходной дорожки и озеленение, установка освещения и уличной мебели);
- обустройство сквера в микрорайоне Нур-Алатау.
В заключительной части своей речи Досаев подчеркнул, что в мае начнется капитальный ремонт фонтанных комплексов на площади Республики.
"Его завершение планируется на октябрь 2025 года".Ерболат Досаев
Сезон фонтанов в Алматы завершился в октябре 2024 года.
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Всего в коммунальной собственности города имеется 65 фонтанов.