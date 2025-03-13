#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
489.15
533.47
5.64
События

В Алматы обновят фонтаны на площади Республики

Алматы ремонт фонтаны, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в 2025 году начнется капитальный ремонт фонтанов на площади Республики. Об этом сегодня, 13 марта 2025 года, заявил аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в Алматы будет продолжена системная работа по благоустройству общественных пространств и созданию комфортной городской среды.

К примеру, в 2024 году завершены работы по благоустройству трех прогулочных зон:

  • по пр. Абая от ул. Тургут Озала до ул. Байзакова;
  • по ул. Желтоксан между пр. Абая и ул. Сатпаева;
  • сквера на пересечении проспектов Абая и Гагарина.

Кроме того, в декабре 2024 года завершились строительные работы на бульваре по проспекту Гагарина, а в апреле этого года планируется завершить его озеленение.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В октябре 2024 года начаты работы по реконструкции набережной реки Большая Алматинка от водоотделителя до пр. Абая протяженностью 5,7 км. Проектом предусмотрены полная реконструкция бетонно-подпорных конструкций, установка пешеходных мостов, детских площадок, спортивных площадок, уличной мебели и обустройство велодорожек. Работы планируем завершить в апреле 2026 года".Ерболат Досаев

Вместе с тем, продолжил глава города, в мае 2025 года начнутся масштабные работы по благоустройству еще трех общественных пространств.

Так:

  • запланирована реконструкция территории КЦДС "Атакент" (замена асфальтового покрытия, брусчатки, устройство автополива и замена освещения и уличной мебели);
  • строительство зеленой зоны севернее парка "Южный" (обустройство пешеходной дорожки и озеленение, установка освещения и уличной мебели);
  • обустройство сквера в микрорайоне Нур-Алатау.

В заключительной части своей речи Досаев подчеркнул, что в мае начнется капитальный ремонт фонтанных комплексов на площади Республики.

"Его завершение планируется на октябрь 2025 года".Ерболат Досаев

Сезон фонтанов в Алматы завершился в октябре 2024 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:38
Алматы прощается с фонтанами: что их ждет зимой
, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:38

Всего в коммунальной собственности города имеется 65 фонтанов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Подросток из Алматы организовал обмен цифровых активов на 5,6 млрд тенге
События
10:55, Сегодня
Подросток из Алматы организовал обмен цифровых активов на 5,6 млрд тенге
Как мир борется против курения и так ли страшен никотин – мнение эксперта
События
09:30, Сегодня
Как мир борется против курения и так ли страшен никотин – мнение эксперта
Казахстанские правоохранители раскрыли международную сеть по торговле органами
События
09:30, Сегодня
Казахстанские правоохранители раскрыли международную сеть по торговле органами
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: