Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочий объезд по Ауэзовскому району

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провёл рабочий объезд по Ауэзовскому району, в ходе которого ознакомился с реализацией проектов по благоустройству дворовых территорий, реконструкции рынка и строительству социального объекта здравоохранения.

Рабочий объезд начался с посещения благоустроенного сквера в 10-м микрорайоне, реализованного в рамках программы "Бюджет народного участия". Проект площадью 3,89 гектара был предложен жителями района. В ходе работ уложено более 4,5 тыс. кв. м брусчатки, проведено озеленение территории площадью 8,5 тыс. кв. м, высажено 550 кустарников и 30 деревьев, установлена система автополива, 83 опоры освещения, 45 урн и 24 камеры видеонаблюдения. Часть уличной мебели, включая скамейки и игровые площадки, была отреставрирована.

Фото: акимат Алматы

Далее аким Алматы ознакомился с ходом реконструкции рынка "Сарыарқа" в 4-м микрорайоне. Работы ведутся за счет частных инвестиций ТОО "Маркет Плаза" в объеме 1,5 млрд тенге. После завершения реконструкции, запланированной на декабрь 2025 года, на площади 0,84 гектара будет создан современный торговый комплекс, где количество рабочих мест увеличится до 250.

Фото: акимат Алматы

В ходе объезда Дархан Сатыбалды посетил территорию Детской городской клинической больницы №2, где запланирован снос старого корпуса и строительство нового здания на 67 койко-мест. Начало строительно-монтажных работ намечено на ноябрь 2025 года, завершение – на февраль 2027 года.

"Особое внимание уделяем развитию медицины. Важно, чтобы все строительно-монтажные работы были выполнены качественно и в срок", – отметил аким Алматы.

Фото: акимат Алматы

Завершая объезд Дархан Сатыбалды осмотрел объекты озеленения по проспекту Алтынсарина, 1, и благоустройство пустующего участка по улице Кабдолова, 6. Работы выполнены в рамках программы "Бюджет народного участия" и полностью завершены. На объектах установлены современные системы освещения, скамейки, урны, детские игровые площадки и камеры видеонаблюдения.

Фото: акимат Алматы

Аким города подчеркнул важность реализации проектов с учетом запросов жителей и поручил обеспечить контроль за качеством выполненных работ, а также поддержание благоустроенных территорий в надлежащем состоянии. Он также отметил необходимость соблюдения единого архитектурного стиля при благоустройстве города, включая элементы озеленения, уличную мебель и опоры освещения.