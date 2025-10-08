#АЭС в Казахстане
События

Аким орал и матерился – видео с извинениями

аким из ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 13:53 Фото: кадр видео/telegram/tilkespekjoq
Аким Шиликтинского сельского округа Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (ВКО) Куаныш Толеухан попал в скандальную историю из-за срыва на нецензурную брань и крики. Пока его судьбу будет решать Совет по этике, аким решил извиниться, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео появилось сегодня, 8 октября, в соцсетях. Толеухан сказал, что родился и вырос в этом селе, и делает все возможное для его развития.

"Вчера у нас прошло общественное слушание. Но пришли незнакомые люди и стали мешать. В результате слушание затянулось на пять часов. В тот момент я поддался эмоциям и использовал нецензурную лексику. Прошу прощения у жителей Шиликтинского сельского округа", – сказал аким.

Наказать 36-летнего акима намерены не только в вышестоящем госоргане. Полиция уже направила в суд материалы для привлечения его к ответственности по статье 434 ч. 1 КоАП РК ("Нецензурная брань в общественных местах").

Видео с ругающимся матом акимом активно стали распространять в соцсетях. В акимате ВКО сообщили, что инициирована передача материалов в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения вопроса о нарушении норм служебной этики.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
